РИАМО - 25 июн. В честь юбилея актера Александра Панкратова-Черного, который он отметит 28 июня, в сети кинотеатров «Москино» покажут фильмы с его участием, ретроспективу покажут с 26 по 30 июня в четырех кинотеатрах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы включили в программу не только фильмы, где Александр Панкратов-Черный проявил себя как прекрасный комический актер, но и картины, где он исполнил драматические роли. Зрители смогут насладиться его игрой в военной драме «Перед рассветом». Также в программе режиссерский дебют юбиляра — психологическая драма «Взрослый сын», вышедшая на экраны в 1979 году», — сказал представитель пресс-службы сети «Москино».

Фильмы покажут на экранах кинотеатров «Звезда», «Салют», «Юность» и «Факел». Вход на киносеансы бесплатный по предварительной регистрации.

В кинотеатре «Звезда» покажут драму Ярополка Лапшина «Перед рассветом», показ начнется 26 июня в 20:45. Фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» можно будет увидеть в кинотеатре «Салют» 27 июня в 17:30. Режиссерский дебют Александра Панкратова-Черного, киноленту «Взрослый сын», можно посмотреть в кинотеатре «Салют» 28 июня в 17:30. 29 июня в 15:00 в кинотеатре «Звезда» покажут музыкальную комедию Карена Шахназарова «Мы из джаза».

«А в кинотеатре «Юность» 30 июня в 11:00 можно будет посмотреть «Где находится нофелет?» Геральда Бежанова — комедию о том, как одинокому и застенчивому сорокалетнему инженеру Павлу Голикову (Владимир Меньшов) пытаются найти спутницу жизни. По просьбе его родителей за непростое дело берется его веселый кузен Генка (Панкратов-Черный)», — добавляется в сообщении.

В «Факеле» 30 июня покажут картину «Происшествие в Утиноозерске» Семена Морозова.

Панкратов-Черный (настоящая фамилия Гузев) родился 28 июня 1949 года в селе Конево Алтайского края. В 1968-м окончил Горьковское театральное училище, после учебы служил в Пензенском драматическом театре. В 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Первая главная роль в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» прославила молодого актера на всю страну. Всего на его счету более сотни ролей в кино. Помимо ленты «Взрослый сын» (1979), он снял картины «Похождения графа Невзорова» (1982), «Салон красоты» (1985) и «Система «Ниппель» (1990).