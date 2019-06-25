РИАМО – 25 июн. Жители Рузского городского округа выберут новый логотип краеведческого музея, результаты голосования будут обнародованы 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Рузский краеведческий музей представил три варианта логотипа для брендирования печатной продукции и оформления афиш.

«Лучший из них, который станет официальным логотипом музея, выберут жители Рузского городского округа», – отмечается в сообщении.

Логотипы разработала художница Александра Чувилева. На них изображены беседки в парке «Городок» и купола Воскресенского собора на площади Партизан в Рузе.

Голосование проходит на официальной странице музея в соцсети «ВКонтакте». Результаты голосования будут объявлены 1 июля.

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