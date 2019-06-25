РИАМО - 25 июн. Бюджеты Богородского, Дмитровского округов, Домодедова, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Клина, Коломенского округа, Ленинского района, Можайского, Наро-Фоминского округов, Озер, Серебряных Прудов, Солнечногорска и Шаховской пополнятся по итогам проведенных торгов на аренду земельных участков почти на 19 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В июне 2019 года на торгах, проведенных комитетом, обладателями земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ) в Подмосковье стали более 50 человек. На торги же было подано свыше 140 заявок, а итоговая арендная плата за землю превысила начальную в три раза», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Муниципальные бюджеты Богородского, Дмитровского округов, Домодедова, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Клина, Коломенского округа, Ленинского района, Можайского, Наро-Фоминского округов, Озер, Серебряных Прудов, Солнечногорска и Шаховской по итогам проведенных торгов пополнятся на 18,8 миллиона рублей. Ежегодно поступающие арендные платежи за земельные участки позволяют муниципальным образованиям направлять их на развитие инфраструктуры Подмосковья.

Сейчас можно подать заявку на участие в аукционах по 315 земельным участкам для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в Московской области.