РИАМО - 25 июн. Одной из самых актуальных проблем в сфере игорного бизнеса в Подмосковье является маскировка незаконной деятельности под прием ставок букмекерских контор и лотерейных клубов, имеющих лицензии, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник второго отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по региону, полковник полиции Александр Домрачев.

«Один из самых актуальных вопросов сегодня – это когда деятельность камуфлируется под букмекерскую. Они якобы делают ставки на какие-то события: погоду, скачки, спортивные мероприятия. Фактически используются слот-барабаны. Нет процессинговых центров, а происходит мгновенная сделка», - сказал Домрачев.

Он добавил, что определить признаки незаконной игорной деятельности зачастую можно визуально, а также с помощью опроса посетителей букмекерских компаний. Кроме того, по результатам экспертизы удается установить, что процессинговые центры букмекерской компании являются фиктивными, обычно они находятся за пределами Российской Федерации – в Германии, Нидерландах, США.

«Обращения граждан – очень серьезная помощь для нас. Информацию от граждан мы тщательно изучаем и проверяем. Но само обращение не подразумевает наличие игорной деятельности. Факт игорной деятельности устанавливается нами после проведения экспертиз», - подчеркнул Домрачев.

С января по май 2019 года сотрудники полиции Подмосковья выявили 40 преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, в суд направлены 19 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 45 человек.