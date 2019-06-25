РИАМО - 25 июн. Три золотые, три серебряные и три бронзовые награды завоевали в финале Всероссийской робототехнической олимпиады школьники из столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Соревнования проходили с 21 по 23 июня в Татарстане. Впервые в рамках олимпиады прошла деловая программа. Представители отрасли и педагоги обсудили пути, по которым развивается образовательная робототехника.

«Всего на счету учащихся из столицы девять наград в различных категориях: три золота, три серебра и три бронзы. В этом году в олимпиаде приняли участие представители из более чем 60 регионов России. Всего за медали боролись свыше 500 школьников, объединенных в 267 команд», – говорится в сообщении.

Соревнование проходило в 10 категориях. Среди них – «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты», «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты» и другие.

Столицу на олимпиаде представила 21 команда. Ученики школ №№1279, 1557, 1811, 2086 и школы имени Артема Боровика стали лучшими в трех категориях – в футболе роботов, творческой категории и в младшей возрастной группе основной категории.

Победители олимпиады: Никита Романов (школа имени Артема Боровика, ЮВАО), Олег Кружков (школа №1279, ЮЗАО), Алексей Осипов (школа №1557, ЗелАО), Федор Березкин (школа №1557), Кирилл Глушнев (школа №1557), Андрей Кузьмин (школа №1811, ВАО), Екатерина Чуркина (школа №2086, ЮЗАО).

«Еще несколько лет назад Москва отставала в соревнованиях по робототехнике от лидеров – Санкт-Петербурга и Татарстана. Но нам удалось сделать мощный рывок, и теперь мы уже опережаем многих коллег», – подчеркнул директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, это связано с развитием в столице олимпиад по робототехнике, а также с ростом уровня общего образования, в первую очередь в области математики и информатики. Кроме того, столичные школы теперь лучше оснащены необходимым оборудованием.

Всероссийская робототехническая олимпиада – это командное состязание по программированию интеллектуальных робототехнических систем. В финал выходят команды школьников, которые успешно прошли региональный этап.

По итогам российского соревнования будет сформирована национальная команда. Она выступит на Всемирной олимпиаде роботов, посвященной теме «Умные города». В этом году она будет проходить с 8 по 10 ноября в Венгрии.