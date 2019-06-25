РИАМО - 25 июн. В рамках Дня Молодежи, который состоится 27 июня, в столице будет организовано более 70 площадок празднования, главной из которых станет парк Горького, на празднике ожидают не менее 100 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артем Демин.

По словам Демина, праздничная программа формировалась при активном участии студенческих объединений университетов Москвы, руководителей общественных организаций, представителей из молодежных советов органов исполнительной власти и многих других.

«Мы планируем увидеть не менее 100 тысяч молодых москвичей. Сама программа Дня Молодежи формировалась руками молодежи. . У нас прошло огромное количество фокус-групп, встреч, и вот сейчас в рамках программы Дня Молодежи все площадки, которые проводятся на территории города, - это площадки, реализованные руками молодых людей», - сказал Демин.

Праздник пройдет на территории Измайловского парка, сада имени Баумана, усадьбы Воронцово, Лианозовского парка, Бабушкинского парка, парка Победы, парка «Фили», парка Горького, Таганского парка, парка «Красная Пресня», парка в поселке Рублево, парка «Сокольники», «Садовники», музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Главным местом встречи станет набережная парка Горького.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня. В этот день по всей стране проводятся концерты, дискотеки, викторины, конкурсы и спортивные состязания.