РИАМО - 25 июн. Специалисты управления информационных технологий АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в работе государственной экзаменационной комиссии Воскресенского колледжа, химики аттестовали выпускников дневного отделения по специальности «Программирование в компьютерных системах», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В рамках стратегического партнерства с Воскресенским колледжем химкомбинат ежегодно оказывает содействие в приеме на производственную и преддипломную практику студентов этого образовательного учреждения, а также старается обеспечивать колледж всем необходимым оборудованием и учебной базой, в том числе помогая в разработке современных обучающих программ», — говорится в сообщении.

Представители завода принимают участие в работе государственной экзаменационной комиссии по приему государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ студентов. В свою очередь, Воскресенский колледж еще с советских времен готовит кадры для «ВМУ».

В ходе проведения профориентационной работы предприятие активно сотрудничает и с другими учебными заведениями, в том числе со школами, техникумами и передовыми вузами. Завод организует для учащихся экскурсии по производству, открытые уроки экологии и химии на основных объектах промплощадки химкомбината, презентации медийных проектов, направленных на популяризацию рабочих специальностей.

«Работа в составе экзаменационной комиссии – отличная возможность объективно оценить качество подготовки выпускников Воскресенского колледжа. И отрадно видеть, что с каждым годом уровень знаний студентов Воскресенского колледжа, обучающихся программированию, растет», — отметил начальник управления информационных технологий предприятия Александр Цедик.

Он выразил уверенность, что лучшие из студентов, отучившись в вузе и став высококлассными специалистами, в дальнейшем смогут трудоустроиться на химпредприятии.