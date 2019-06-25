РИАМО – 25 июн. Специалисты засомневались в правдивости истории с отравлением продюсера Бари Алибасова средством для прочистки труб, по словам врачей, после столь тяжелой травмы невозможно так быстро восстановиться, кроме того, потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, сообщает kp.ru.



Когда Алибасова госпитализировали, появилась информация, что у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В близком окружении артиста говорили о том, что он мог навсегда остаться инвалидом – потерять возможность глотать самостоятельно. Однако Алибасова выписали спустя две недели.



«Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна. В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят», – заявил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.



Представители Алибасова также рассказывали, что продюсер провел несколько суток в состоянии медикаментозного сна. После того, как артист очнулся, выяснилось, что он никого не помнит. Когда память начала возвращаться к продюсеру, последние два года все равно оказались забыты.



«Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата, и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал – все восстановились нормально, никакой амнезии не было», – подчеркнул анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.



После выписки было опубликовано несколько видео с Алибасовым в его доме. Пользователи отметили, что продюсер не исхудал спустя две недели, пока он был вынужден питаться намного меньше. Кроме того, голос Алибасова не изменился.



«То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением. Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие – а его нет», – пояснил Румянцев.



Кроме того, основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш поставила под сомнение и историю с пропажей кота Алибасова – сфинкс Чуча якобы сбежал из квартиры, пока продюсер был в реанимации, а затем его нашли в центре единоборств по соседству.



«Ставка на котика была более чем оправдана – животных все любят, за них все переживают, сплошное ми-ми-ми. Зачастую такие темы заходят куда лучше скандалов с наследством или каких-то интриг, люди от этого устали. История с потерявшимся любимцем проста и всем понятна, она отзывается в сердцах. Но, как по мне, здесь пиарщики переиграли, хрупкая грань реалистичности была нарушена. Хотя плохого пиара не бывает, и это оказалось в рамках общего хайпа и цирка абсурда вокруг Алибасова», – поделилась Кулиш.



Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.