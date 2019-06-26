С 1 января 2019 года Ветеринарная служба Московской области вошла в состав регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В ближайшие несколько лет работа в области ветеринарии будет модернизирована. В частности, планируют создать единую диспетчерскую, построить крупные лаборатории и внедрить единые стандарты работы ветклиник. Кроме того, уже сегодня в некоторых муниципалитетах работает скорая помощь для животных. О сроках реализации задуманного в интервью РИАМО рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

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- Андрей Викторович, как оцениваете состояние ветеринарной службы в Московской области?

- С 1 января управление ветеринарии вошло в состав министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. При этом наше управление является составным элементом государственной ветеринарной службы. Мы выполняем как переданные полномочия от федеральных коллег, так и региональные полномочия в области ветнадзора.

В целом мы справляется с поставленными задачами. В первую очередь это недопущение развития особо опасных заболеваний на территории региона - их очаги быстро купируются. У нас более 6 тысяч поднадзорных объектов - молочные и мясные производители, рыбопереработчики, склады, ветеринарные клиники. Ветеринарная служба также оказывает большое количество услуг населению в части работы с домашними питомцами, их вакцинации, лечения, в том числе экстренного.

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- Есть сложности с кадрами? Сколько ветеринарных врачей в Подмосковье? Какая у них зарплата?

- На сегодняшний день укомплектованность ветеринарной службы составляет более 95%. У нас более 1,3 тысячи врачей, общая численность специалистов ветеринарной службы Подмосковья составляет более 2,5 тысячи человек. Средняя зарплата - 51,3 тысячи рублей. В целом ситуация неплохая.

Кадрами нам помогают московские учебные заведения. Но хороший врач - всегда на вес золота. Поэтому стараемся повышать квалификацию наших людей - это залог успешной работы. Мы уверены, что по кадровому составу и качеству ветеринарных услуг наша служба является одним из лидеров в стране.

- Недавно в Подмосковье открылся центр повышения квалификации ветеринаров. Сколько человек прошли в нем подготовку?

- Наши ветеринарные врачи должны проходить дополнительное обучение, повышать квалификацию на постоянной и системной основе. Раньше за эти услуги мы платили сторонним организациям. Сейчас на базе нашей Домодедовской станции, которая наиболее укомплектована современным оборудованием, организован центр повышения квалификации. Уже более 250 слушателей прошли здесь обучение – как в формате многомесячных курсов, так и отдельных семинаров. В частности, специалистам были рекомендованы 2-3 семинара по наиболее опасным заболеваниям. Таким образом, одновременно ведется подготовка, переобучение, повышение квалификации кадров и обсуждение с профессиональным сообществом в рамках семинаров отдельных узкоспециализированных вопросов. Мы активно будем расширять деятельность нашего центра повышения квалификации – его услугами уже пользуются частные ветеринарные врачи, коллеги из Белоруссии. Исходя из загрузки в будущем возможно открытие филиалов центра.

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- Сколько в Подмосковье ветеринарных участков? Планируется их модернизировать? В какие сроки?

- Ветеринарная служба включает пять территориальных управлений, областную ветеринарную станцию и областную лабораторию. В структуре территориальных управлений своя сеть, в которую входят ветеринарный участок, ветеринарная клиника и референтный центр. Это трехступенчатая система. Референтный центр можно назвать ветеринарным институтом, где делают любые анализы, даже самые сложные. На ветеринарном участке проводится первичный прием, диагностика и профилактика заболеваний.

Ветеринарные участки находятся непосредственно в конкретных населенных пунктах. Сегодня их порядка 60, и везде квалифицированные врачи.

Несмотря на то, что материально-техническое оснащение некоторых участков оставляет желать лучшего, в последние годы в этом направлении мы сделали определенный рывок. Например, в Луховицах теперь есть УЗИ.

Постепенно в течение 2-3 лет будем осуществлять работу по приведению в порядок всех наших ветеринарных участков, чтобы каждый посетитель чувствовал себя там комфортно. Для этого мы приняли единые стандарты, которые касаются формы специалистов, состояния здания, технологического оснащения участка и оказываемых ветеринарных услуг. Внедрять их будем поэтапно, в течение трех ближайших лет.

Также планируется создание большого лабораторного центра, крупнейшего в регионе. Мы планируем получить расширенную аккредитацию, и все виды лабораторных исследований, в том числе специфические, будут доступны в этом центре. В 2019 году закончим проектирование, думаю, что его строительство начнется в следующем году.

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- Когда работа ветклиник будет переведена в круглосуточный режим и насколько это актуально?

- В крупных городах, где есть такая потребность, это уже сделано – 7 клиник (в Мытищах, Королеве, Пушкине, Ступине, Одинцове, Коломне, Ногинске) работают круглосуточно в пилотном режиме. В этом году планируем еще 5 клиник перевести на круглосуточный режим работы. Здесь нужно учитывать наличие трудовых ресурсов, потому что к людям, которые работают в ночное время, предъявляются дополнительные требования.

Это актуально в тех случаях, когда нужно экстренно принимать какие-то меры, и наличие врача, который готов оказать помощь самой глубокой ночью, является плюсом.



- Когда все ветеринарные клиники перейдут на электронную очередь?



- Около двух десятков клиник уже оснащены электронной очередью - на тех территориях, где большое количество клиентов, специалистов и есть лаборатории. На ветеринарных участках, где доктор принимает один и нет регистратуры, электронная очередь не нужна. При этом на всех без исключения участках можно записаться к врачу в электронном виде на сайте учреждения, также можно путем электронной записи вызвать врача.



- Планируется ли внедрить мобильное приложение для записи домашнего питомца к ветеринарному врачу?

- В перспективе это не исключено. Сегодня главное - создать единую сеть, единый колл-центр, единую базу записей. Весь поток информации о том, что происходит в лечебных учреждениях, должен стекаться в одну диспетчерскую. Когда мы это сделаем, можно будет говорить и о создании мобильного приложения.

Сейчас колл-центр в одном из территориальных управлений запущен в тестовом режиме. Завершить работу по созданию общего колл-центра и единой базы пациентов с подключением к ней всех наших врачей и лабораторий планируется до конца года.

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- Расскажите подробнее о работе неотложной ветеринарной помощи.

- Она востребована в густо населенных территориях Подмосковья. Эта услуга является платной. Когда невозможно доставить животное в клинику, к нему могут выехать ветеринарные специалисты со всем необходимым оборудованием, в том числе, для проведения экстренных вмешательств. Для этих целей задействовано около десятка новых автомобилей, и они справляются.

- Будете ли совершенствовать профилактическую работу против птичьего гриппа?

- Птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС), бешенство являются особо опасными заболеваниями для животных. Поэтому основная мера противодействия – это профилактика. Мы постоянно проводим мониторинг – берем пробы на территории региона. По птичьему гриппу в этом году отобрано и исследовано более 7,5 тысячи проб. На сегодняшний день положительных случаев выявлено не было. Отдельно взаимодействуем с сотрудниками министерства внутренних дел в рамках рейдовых мероприятий, пресекаем несанкционированную торговлю птицей. Зачастую именно через этот канал поступает вирус. Также контролируем рынки, личные подсобные хозяйства, огромная работа ведется с крупными производителями. Ранней весной мы определяем биологическую защищенность таких фабрик, даем свои рекомендации. Предприятия тоже заинтересованы в этом, потому как они могут понести огромные убытки.

- Расскажите о профилактике АЧС, бешенства животных. Какие тенденции по сравнению с прошлым годом?

- По АЧС также ведется постоянный мониторинг и подсобных хозяйств, и рынков. Пока положительных проб не выявлено. Отдельно контролируется ситуация в дикой природе, в частности, посредством санитарного отстрела кабанов регулируется их численность.

Также проводится целый комплекс мероприятий по бешенству: вакцинация домашних и отловленных безнадзорных животных, а также раскладка оральных вакцин в дикой природе. В этом году в труднодоступных местах с раскладкой нам помогала малая авиация. И надо сказать, что в этом году на сопоставимую дату с прошлым случаев бешенства выявлено на 40% меньше. Стоит отметить, что это очень непростое заболевание и нужно быть постоянно начеку. Поэтому хочется напомнить гражданам, чтобы они ни в коем случае не гладили лис, енотовидных собак и безнадзорных животных.

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- Какие работы ведутся в Подмосковье со скотомогильниками?

- В этом году мы оборудуем в полном объеме порядка 15 скотомогильников. Установим ограждения и соответствующие знаки, окопаем канавы вокруг. Основную проблему представляют скотомогильники на территории лесного фонда - прежде чем приступать к работам, нужно решить земельные вопросы.