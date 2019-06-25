РИАМО – 25 июн. Гимназии №2 в подмосковной Балашихе присвоили имя старшего лейтенанта отряда милиции особого назначения Михаила Грачева, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Присвоить имя М. Грачева муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Балашиха «Гимназия №2», – говорится в документе.

Как отмечается на сайте Росгвардии, сотрудник подольского ОМОНа, старший лейтенант милиции Михаил Грачев погиб при исполнении служебных обязанностей 2 марта 2000 года в Грозном. В тот день на колонну, в составе которой находился автомобиль Грачева, напали боевики. Бандиты вели перекрестный огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Завязался неравный бой, в ходе которого Михаил Грачев получил несколько ранений, но продолжал вести огонь из личного оружия. Михаил прикрывал своих товарищей до тех пор, пока очередная бандитская пуля не оборвала его жизнь.

Указом президента России от 26 апреля 2000 года Грачев был награжден Орденом Мужества посмертно.

Михаил Грачев – выпускник балашихинской гимназии №2. В 2006 году в память о подвиге бывшего ученика на здании гимназии установили мемориальную доску.