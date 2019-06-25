РИАМО – 25 июн. Движение транспорта ограничат на северо-востоке Москвы с 24 июня в связи с работами на инженерных сетях на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: Дублер Ярославского шоссе в районе дома №5 по Ярославскому шоссе. Особенности: 1 полоса. Участок 2: Дублер Ярославского шоссе в районе дома №3, строение 5 по Ярославскому шоссе. Особенности: 2 полосы», – говорится в сообщении.

Кроме того, частично не будет движения на одной полосе дублера Ярославского шоссе в районе дома №3, строение 3 по Ярославскому шоссе. Также будут перекрыты 1,5 полосы дублера Ярославского шоссе в районе дома №2, корпус 1 по улице Красная Сосна.

«Участок 5: Дублер Ярославского шоссе в районе дома №3, строение 3 по Ярославскому шоссе. Особенности: 1 полоса. Период: с 10 по 25 августа круглосуточно. Участок 6: Дублер Ярославского шоссе в районе дома №2А по улице Красная Сосна. Особенности: 1 полоса. Период: с 24 июня по 10 августа круглосуточно», – дополняется в материале.