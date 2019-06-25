РИАМО - 25 июн. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы №3, расположенной на улице Текстильщиков в Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«24 июня 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Волоколамская средняя общеобразовательная школа №3» на 550 мест. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году», — отметил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Здание МОУ «Волоколамская СОШ №3» было построено в 1938 году. В 2016 году по предписанию Роспотребнадзора и требованию прокуратуры обучение детей в здании школы было запрещено в связи с его аварийностью. Более 500 учеников школы продолжили обучение в двух зданиях: в здании на улице Щекино и в здании Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка».

С этого же периода началась работа над проектом по строительству новой школы, оборудованной в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса.