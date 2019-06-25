РИАМО - 25 июн. Возгорание произошло в частном доме в деревне Струбково городского округа Клин, в результате происшествия пострадал один человек, сообщатся на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

24 июня в 16:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Клин, деревня Струбково, улица Овражная.

«В 20:27 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек», - говорится в сообщении.

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