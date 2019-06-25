РИАМО – 25 июн. На ряде улиц на севере столицы до 15 августа ограничат движение в связи с проведением реконструкции газопровода, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса правительства Москвы.

«Участок 1: улица Асеева в районе дома №2. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства. Участок 2: Шебашевский проезд от дома №7 до дома №5. Участок 3: улица Усиевича от дома №5 до дома №7», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения введут в Шебашевском проезде в районе дома №8, корпус 2. Также движение ограничат в Шебашевском проезде в районе домов №№7 и 11 по улице Черняховского. Здесь перекроют одну полосу с организацией приоритетного проезда.

«Участок 6: улица Усиевича в районе дома №5. Участок 7: пересечение улицы Черняховского и Красноармейской улицы. Особенности: одна полоса», – добавляется в сообщении.

В материале подчеркивается, что ограничения будут действовать до 15 августа круглосуточно.