РИАМО – 25 июн. Женщина заявила о краже ювелирных изделий на сумму более 6 миллионов рублей, все ценности находились в квартире ее умершей свекрови, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в отделение полиции в Пресненском районе обратилась гражданка 1960 года рождения. Она рассказала о том, что неустановленное лицо, по адресу: Большая Бронная улица, дом №9, путем свободного доступа тайно похитило антикварные изделия на сумму 6,4 миллиона рублей.

«Женщина уточнила, что ключи от квартиры свекрови были у соседей, которые якобы с целью сохранности антикварных вещей перенесли их в свою квартиру, после того, как ее свекровь госпитализировали. Стоимость вышеуказанных вещей была указана со слов умершей свекрови заявительницы. Документально стоимость вещей не подтверждена», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту проводится проверка.