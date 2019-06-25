РИАМО – 25 июн. В Московской области повышается уровень противопожарного прикрытия населенных пунктов, строительство семи депо по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья» будет завершено в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Первое в этом году новое пожарное депо введено в эксплуатацию в городском округе Зарайск.

«Оно обеспечит противопожарное прикрытие 35 окрестных населенных пунктов с общим населением порядка 5,5 тысяч человек. Это означает, что теперь пожарные расчеты смогут прибывать на происшествия в данных населенных пунктах в рамках установленного нормативами времени, которое для сельской местности не должно превышать 20 минут», – отмечается в сообщении.

Здание отвечает всем современным требованиям по оснащению и оборудованию – здесь есть диспетчерская, учебные классы, комнаты для отдыха и приема пищи. Пожарная техника для нового депо также закуплена по программе «Безопасность Подмосковья».

«Всего в 2019 году по губернаторской программе в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию семь новых пожарных депо», – подчеркивается в материале.

Пестов отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется системная работа по повышению защищенности жителей от различных угроз природного и техногенного характера.

«В том числе с 2013 года в области в эксплуатацию (ввели - ред.) уже 83 новых пожарных депо. Это позволило обеспечить нормативное прибытие пожарных расчетов на 98% территории Подмосковья, при том, что еще в 2013 году уровень прикрытия составлял лишь 77%», – пояснил вице-губернатор.