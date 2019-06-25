РИАМО – 25 июн. В рамках проекта «Долголетие в Подмосковье» во вторник для пожилых жителей подмосковных Котельников проведут бесплатные занятия по изготовлению поделок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках проектов «Долголетие в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье» культурный комплекс «Котельники» проводит занятия по всем направлениям искусства. Приглашаем всех желающих! Двадцать пятого июня в ДК «Надежда» пройдут занятия по изготовлению поделок», – говорится в сообщении.

Занятия состоятся с 16:00 до 17:00. Вход свободный.

«В ДК «Силикат» с 18:00 до 19:00 пройдут занятия по народному пению», – заключается в материале.