РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец три раза в неделю проходят бесплатные занятия йогой, на занятия приглашаются все желающие, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Лето в городских парках продолжается! Приглашаем вас на открытые занятия йогой в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» от семейного клуба «Лотос». Занятия бесплатные», – говорится в сообщении.

Занятия проходят каждый вторник, среду и субботу на площадке «Летняя эстрада» парка. Возможны изменения в расписании из-за неблагоприятных погодных условий.

Во вторник с 10:00 до 11:00 проходит йога для беременных с Ольгой Печеровой. Также по вторникам с 11:00 до 12:00 можно посетить занятие по женской йоге с Ольгой Любимовой. По средам и субботам с 11:00 до 11:45 проходят занятия по родовому восстановлению тела с Любовью Сафаровой.

Необходима запись по телефонам: 8(495)502-58-61 – клуб «Лотос», 8(968)743-00-37 –Ольга Любимова, 8(916)817-79-86 – Любовь Сафорова, 8(926)145-69-41 – Ольга Печерова.

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