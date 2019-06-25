РИАМО - 25 июн. Сергиево-Посадский хлебокомбинат снова начал выпускать хлебобулочную продукцию, ранее предприятию из-за долгов пришлось приостановить работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Сергиево-Посадский хлебокомбинат возобновил выпуск хлебобулочной продукции сегодня ночью. Работа завода восстанавливается совместными усилиями руководства компании, муниципальных властей и правительства области», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, за ночь на предприятии произвели 5,9 тонны, или 13,8 тысячи единиц продукции.
«Завод в ближайшее время должен выйти на достаточный объем производства», - подчеркнул Разин.
Сергиево-Посадский хлебокомбинат в связи с серьезными финансовыми проблемами собственника, холдинговой компании «Настюша», приостановил свою работу в начале мая 2019 года. За долги были отключены газ и электричество. Общая задолженность по заработной плате составила около 14 миллионов рублей.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Хромов 18 июня провел экстренное совещание на хлебокомбинате. Совместно с руководством комбината и муниципалитета, представителем конкурсного управляющего, надзорными органами были разработаны шаги, как не допустить развала предприятия, как сохранить предприятие, перезапустить производство и начать выплачивать заработную плату.
Сотрудники предприятия получили первые выплаты 19 июня. Новый инвестор перечислил 4,7 миллиона рублей для погашения задолженности работникам за один месяц. Долг за энергоресурсы также начали погашать.
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