РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В распоряжении горпортала «РИАМО в Подольске» появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобиля Kia Ceed и машины скорой медицинской помощи на площади Ленина в подмосковном Подольске.

На кадрах видно, что машина скорой помощи ехала по прямой, а иномарка на большой скорости врезалась ей в бок. В результате ДТП пострадали четыре человека – водители обоих транспортных средств, врач и фельдшер скорой помощи.

Ранее в сети появилось видео, как неравнодушные люди и спасатели сделали все, чтобы машины не взорвались. Из машины Kia освободили человека, у которого зажало ногу. Из скорой помощи извлекли зажатого водителя, помогли выбраться врачу, фельдшеру и пациенту, которого перевозили с инфарктом.

Врача и фельдшера уже выписали из больницы. Пациента с инфарктом после аварии успели доставить в медучреждение, он жив. Сейчас в больнице находятся водители скорой и иномарки.

По информации ГИБДД, 23 июня в 04:30 на площади Ленина произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Kia Ceed двигался по улице Комсомольская в сторону улицы Кирова на разрешающий сигнал светофора, затем он совершил столкновение с машиной скорой помощи, которая двигалась по проспекту Ленина в сторону улицы Кирова на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.