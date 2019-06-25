РИАМО - 25 июн. С января по май 2019 года сотрудники полиции Подмосковья выявили 40 преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, в суд направлено 19 уголовных дел, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник 2-го отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Домрачев.

«За пять месяцев 2019 года сотрудниками подразделений управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области выявлено 40 преступлений, из них семь тяжких и особо тяжких, четыре в крупном и особо крупном размерах, два в составе организованной группы и преступного сообщества. Направлено в суд 19 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 45 злоумышленников», - сказал Домрачев.

Он отметил, что проводимая работа позволила значительно сократить количество подпольных игровых клубов на территории Московской области.