РИАМО - 25 июн. На территории Московской области до 27 июня включительно объявили «оранжевый» уровень из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Подмосковье до 8 часов 27 июня. В Шатуре и Павловском Посаде объявлена пожарная опасность пятого класса.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Москве, Ярославской, Ивановской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областях действует предыдущий, «желтый», уровень погодной опасности.

В Московском регионе 26 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 10-12 градусов, днем — 19-21. 27 июня будет облачно, пройдет небольшой дождь, который местами перейдет в умеренный. В отдельных районах ожидается гроза, порывы ветра при которой достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 10-12 градусов, днем — 20-22.