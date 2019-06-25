РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. Спортсмены из конноспортивного клуба «Каскад» подмосковных Люберец завоевали призовые месте в соревнованиях по выездке и конкуру, посвященных годовщине Полтавской битвы, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница КСК Наталия Юрченко.

В КСК «Каскад» прошли соревнования по выездке и конкуру, посвященные годовщине Полтавской битвы. В них приняли участие спортсмены трех клубов Люберец: «Каскад», «Галактика», «Вера» и одного клуба Раменского горокруга «Пальмира», а также два частных владельца. Соревнования по конкуру проходили по трем маршрутам с высотой 100, 110, а для начинающих спортсменов 40 сантиметров.

«В маршруте 110 сантиметров первое место заняла воспитанница КСК «Каскад» Анастасия Седачева, второе – тоже спортсменка «Каскада» Евгения Стрельникова», – сказала Юрченко.

Она добавила, что на маршруте 100 сантиметров победила также Анастасия Седачева.



В соревнованиях по выездке было три зачета: для детей на пони, начинающих всадников и молодых лошадей, для опытных спортсменов. Дети на пони и взрослые в третьем зачете могли выполнить разрядные нормативы до второго взрослого разряда.

«Первое место в езде «Дети на пони» заняла Дарья Полянина из клуба «Галактика», она стала абсолютным лидером соревнований среди детей на пони. Второе место заняла Елизавета Балабина, третье место у Арины Большаковой из «Каскада», – отметила Юрченко.

По ее словам, в зачете для начинающих всадников и молодых лошадей первое место заняла Александра Ким из «Каскада», второе – частный владелец Дана Туйск, третье место у Анастасии Поливанчук из «Каскада». В зачете для опытных всадников первое место завоевала Екатерина Шульц из КСК «Пальмира», второе и третье места достались Евгении Стрельниковой из «Каскада», она выступала на двух лошадях и заработала две медали.