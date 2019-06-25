РИАМО – 25 июн. На Новоясеневском проспекте Москвы построен торгово-выставочный центр, на его прилегающей территории оборудовали парковку на 28 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возвелипо адресу: Новоясеневский проспект, дом 1А (ЮЗАО, Ясенево), за счет инвестора АО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка».

«Застройщику выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Ввод в эксплуатацию запланирован в ближайшие дни», – отмечается в сообщении.

Современный торгово-выставочный центр общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров возведен на месте временного павильона рядом с торговым центром «Принц плаза» у станции метро «Теплый стан».

«Помимо различных вариантов реализации торговой функции и возможности представления разных групп товаров, здание обладает обширным универсальным выставочным комплексом. Таким образом центр будет выполнять важную для района социальную функцию», – подчеркивается в материале.

Прилегающая территория благоустроена. Наземная парковка рассчитана на 28 машино-мест.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам торгово-выставочного центра привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.