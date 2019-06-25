РИАМО - 25 июн. Массовое сокращение начальников грядет в Московском уголовном розыске в ближайшее время, в ведомстве планируют провести кадровую реорганизацию, пишет во вторник газета «Известия».

«Московский уголовный розыск в ближайшее время ждет масштабная реорганизация, в результате которой большинство сотрудников, занимающих руководящие должности, могут лишиться работы. Это следует из письма за подписью замминистра внутренних дел Аркадия Гостева руководителю ГУ МВД по Москве Олегу Баранову», – отмечается в сообщении.

В нем предлагается ликвидировать оперативно-разыскные части как в составе центрального аппарата УУР, так и в отделах уголовного розыска в окружных управлениях. Освободившихся сотрудников предлагают направить на усиление подразделений в районных отделах полиции.

В МВД данное предложение оценили, но поддержали только частично. При этом, эксперты высказали уверенность, что кадровая оптимизация будет содействовать профилактике правонарушений и повышению их раскрываемости, а в центральном аппарате в итоге останутся только специалисты высокого уровня.

В МВД реформу предлагают распространить еще и на управление по контролю за оборотом наркотиков и управление экономической безопасности и противодействия коррупции, где есть свои оперативно-разыскные части как в ГУ МВД по Москве, так и в окружных УВД.

В письме замминистра не одобрена установка полковничьих званий для начальников отделений и заместителей начальника отдела. Уточняется, что данное нововведение «внесет дисбаланс в сложившуюся шкалу специальных званий по должностям начальствующего состава».

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, кадровые перестановки положительно скажутся на правоохранительной системе.

«Сейчас есть проблемы с качеством правоприменительной практики, и прежде всего именно «на земле». Поэтому необходимо повышать раскрываемость преступлений, работу института неотвратимости наказания. А для этого нужно проводить достаточно эффективную кадровую политику на местах, с достаточным количеством работников», – подчеркнул Выборный.

А председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что Московский уголовный розыск давно нуждался в кадровой реорганизации.

«В последнее время сотрудники МУРа выполняли некую контролирующую функцию за территориальными подразделениями, в то время как там наблюдается сильная нехватка кадров. Например, в оперативно-разыскной части УВД ТиНАО из 66 сотрудников по штату набрано только 30, а фактически работают 15 из них», – уточнил Пашкин.

Получить комментарий МВД на запрос «Известий» по кадровой реораганизации не удалось. В ГУ МВД Москвы также не смогли прокомментировать данную информацию.