РИАМО - 25 июн. В десятку рейтинга лучших городов и стран для путешествий и катания на яхтах вошла Московская область, за нее отдали голоса 7% опрошенных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

День моряка (мореплавателя) отмечается 25 июня по инициативе Международной морской организации с 2010 года. Яхтенный туризм включает отдых и катание на яхте за пределами своего места проживания.

«В (топ – ред.) популярных для яхтенного туризма направлений вошли Санкт-Петербург, Сочи, Крым и Севастополь, Кипр, Франция, Хорватия, Турция, Московская область, Италия и Греция» - говорится в сообщении.

За Санкт-Петербург как лучшее место для яхтенного туризма отдали 27% голосов, за Сочи - 17%, за Крым и Севастополь, Кипр и Францию - по 10%, за Хорватию, Турцию и Подмосковье - по 7%, за Италию и Грецию - по 3%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего летом кататься на яхтах.

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