РИАМО - 25 июн. Столичный велопрокат бьет рекорды в новом сезоне, москвичи и гости города с начала работы пунктов велопроката совершили уже 2 миллиона поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станции аренды велосипедов открылись в Москве два месяца назад, 25 апреля.

«Два миллиона поездок за два месяца — новый рекорд столичного велопроката. Это почти половина всех поездок прошлого сезона: тогда за шесть месяцев (станции были открыты с конца апреля по начало ноября) велопрокатом воспользовались более 4 миллионов раз», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в среднем на одном велосипеде катаются около семи человек в сутки. Востребованность пунктов аренды растет из-за увеличения числа доступных велосипедов.

В этом сезоне в столице появилось еще 100 пунктов аренды городских велосипедов, из которых 55 — в районах, где раньше сервиса не было, 45 — в районах, где станции уже есть.

Так, в 2019 году велопрокат пришел еще в 12 районов: Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево. Самыми востребованными из них стали станции аренды в Марьине, Братееве и Западном Дегунине.

«Теперь пользователям проката доступны 530 станций и более 5 тысяч велосипедов. Количество электровелосипедов в этом сезоне увеличилось в полтора раза — до 390 штук. За семь лет сеть станций выросла почти в 10 раз», - добавляется в материале.

Система городского велопроката «Велобайк» начала работать в Москве в 2013 году. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. В 2018 году пользователям стало доступно более 4 тысяч велосипедов в 430 пунктах проката. Они открылись вблизи станций метро и Московского центрального кольца, рядом с парками, а также в отдаленных районах столицы.