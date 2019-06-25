РИАМО – 25 июн. В рамках работ по комплексному благоустройству парка на набережной Москвы-реки в районе Капотня ведется устройство бульвара, у него будет спортивно-рекреационная функция, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Бульвар пройдет вдоль набережной, его протяженность составит порядка 500 метров. Основная его функция – спортивно-рекреационная. Здесь найдется место и для занятий активными видами спорта, и просто для отдыха.

«В настоящий момент на бульваре завершается устройство площадки для игры в пляжный волейбол. Уже установлено ограждение и насыпан речной песок, в скором времени растянут сетку. Ее площадь составит 420 квадратных метров», – отметил представитель пресс-службы департамента.

Помимо этого, уже готова площадка для игры в настольный теннис, площадью порядка 600 «квадратов». В ближайшее время здесь установят пять столов для игры в пинг-понг.

Параллельно ведутся работы по обустройству навесов на трех площадках для отдыха, под ними можно будет в жаркие летние дни укрыться от солнца. Для них уже подготовлены основания, сейчас ведется монтаж стоек, после чего приступят к кровельным работам.

Кроме того, здесь появится площадка для отдыха с полукруглыми скамейками, на которой можно будет проводить культурно-массовые мероприятия. Ее площадь составит более 1,7 тысячи квадратных метров.

«Также на бульваре появится площадка для воркаута площадью порядка 200 «квадратов». Здесь установят оборудование для широкого круга пользователей, независимо от возраста и уровня физического развития», – добавляется в материале.

Помимо этого, в парке активно ведется устройство дорожно-тропиночной сети. Уже приступили к обустройству детских площадок. Также запланировано привести в порядок древесно-кустарниковую растительность и выполнить работы по дополнительному озеленению, включая высадку деревьев и кустарников. Все высаживаемые растения будут подбираться согласно существующей экосистеме.

Инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных групп населения. Для того чтобы по территории можно было прогуливаться в вечернее время установят фонари, а также обустроят архитектурно-художественную подсветку вдоль набережной Москвы-реки.