РИАМО – 25 июн. Компания «Эталон» намерена сама застроить более 100 гектаров территории завода ЗИЛ в столице, с этой целью была выкуплена доля у партнера – группы ЛСР, пишет газета «Ведомости».

Девелопер стал единственным владельцем и оператором одного из крупнейших проектов редевелопмента в Москве, «ЗиЛ-юг», – комплексного освоения территории Завода имени Лихачева (ЗИЛ). Ее дочерняя структура, «Лидер-инвест», приобрела у группы ЛСР Андрея Молчанова 50% компании «Развитие», владеющей правом на реализацию проекта, сообщили стороны.

«Развитие» создано специально для застройки территории завода ЗИЛ группой ЛСР и АФК «Система» (зимой корпорация продала контроль в «Лидер-инвесте» «Эталону» в обмен на 25% последнего). В декабре 2015 года «Развитие» купило на торгах 100% долей в фирме «ЗиЛ-юг» за 34,2 миллиарда рублей. Последней принадлежат права на 109,9 гектара на улице Автозаводской, где можно построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,1 миллиона квадратных метров – жилье, 330 тысяч квадратных метров – коммерческая недвижимость и 113 тысяч квадратных метров – социальные объекты», – говорится в материале.

Инвестиции в проект «Развитие» оценивало в 130 миллиардов рублей, а выручку – в 220 миллиардов рублей.

«Это было обоюдное решение : самостоятельно легче принимать решения в отношении развития такого большого проекта», – добавляется в материале.

Помимо этого, 60% проектов в Москве будут достраиваться по договорам долевого участия.

«Застройщики Москвы не спешат раньше срока переходить на продажу квартир через эскроу-счета», – подчеркивается в статье.

«Эталон» является одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в России: в 2018 году с учетом показателей «Лидер-инвеста» группа стала вторым по продажам жилья девелопером в России, уступив лишь ГК «Пик», о чем свидетельствуют данные Knight Frank.

«В прошлом году «Эталон» ввел в эксплуатацию 348,7 тысячи квадратных метров; его основные проекты расположены в Москве и Петербурге. Соглашение с ЛСР позволит «Эталону» еще больше увеличить присутствие в Москве – стратегическом для группы регионе», – уверен гендиректор группы Геннадий Щербина.

По его словам, консолидированная выручка «Эталона» по МСФО в прошлом году выросла на 2% и составила 72,3 миллиарда рублей при снижении EBITDA на 62% до 5,7 миллиарда рублей.

«Крупнейший акционер девелопера – АФК «Система». По 5,7% акций принадлежат семье основателя девелопера Вячеслава Заренкова и фонду Baring Vostok Capital Partners, свыше 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже», – поясняется в материале.

Доля ЛСР в «Развитии» могла обойтись «Эталону» в 17–18 миллиардов рублей, предположила директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По ее мнению, вероятно в сумму включены платежи инвестора в городской бюджет, которые обязательны по договору редевелопмента на этой территории.

Аналогичная оценка и у управляющего партнера Colliers International Николая Казанского.

«Вырученные средства ЛСР планирует реинвестировать в новые проекты в целях диверсификации девелоперского портфеля в Московском регионе», – уточняется в статье.

К моменту победы «Развития» в открытом конкурсе на право застройки южной части ЗИЛа группа ЛСР уже владела правами на освоение северной части заводской территории – там на 65 гектарах она возводит комплекс бизнес-класса «Зиларт». Первые дома «Зиларта», по сведениям его застройщика, введены в эксплуатацию в прошлом году.