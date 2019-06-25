РИАМО - 25 июн. В строительном вагончике в микрорайоне Новое Павлино городского округа Балашиха обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением, по подозрению в преступлении задержана сожительница убитого, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 23 июня в 21:00 в строительном вагончике на улице Бояринова в микрорайоне Новое Павлино городского округа Балашиха с проникающим колото-резаным ранением обнаружен труп мужчины 1975 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области сожительница убитого 1975 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данное преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.