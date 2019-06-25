РИАМО – 25 июн. В подмосковном Дзержинском в короткие сроки закроют все чердаки в многоквартирных домах для недопущения несчастных случаев с детьми и подростками, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Такое поручение управляющим компаниям дала временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова на оперативном совещании 24 июня.

«От полиции в администрацию поступили письма о нахождении детей и подростков на чердаках. Управляющие компании должны закрыть чердаки во всех домах. Дети сейчас на каникулах, свободного времени у них много, во избежание несчастных случаев (необходимо – ред.) проверить все чердаки и закрыть их», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что необходимо также обратить внимание на недостроенный ФОК, там тоже нельзя допускать нахождение посторонних лиц.