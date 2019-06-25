РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июн. Свыше 500 домов в подмосковном Красногорске перешли на прямые договоры с ПАО «Водоканал», их жители передают показания счетчиков воды данной ресурсоснабжающей организации, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«511 жилых домов перешли на прямые договоры с ПАО «Водоканал», – говорится в сообщении.

Также добавляется, что показания приборов учета жителям необходимо передавать в ресурсоснабжающую организацию с 15 по 25 число каждого месяца. Сделать это можно по электронной почте: dogovor@krasvk.ru, по телефону: 8(495)563-05-92, письменно через ящики ПАО «Водоканал», а также через личный кабинет на сайте ресурсоснабжающей организации.

Со списком домов, перешедших на прямой договор, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа.