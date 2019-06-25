РИАМО – 25 июн. В Роскачестве проверили детские смеси, установлено, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Был изучен состав 21 марки сухих смесей для детей от 0 до шести месяцев, а также для детей с рождения до 12 месяцев. Специалисты отобрали продукты как российского, так и зарубежного производства (ФРГ, Ирландия, Белоруссия, Испания, Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Швейцария). Стоимость смесей начиналась от 53 рублей и заканчивалась ценой 288,25 рубля за 100 граммов продукта», – говорится в сообщении.

Специалисты Роскачества проверили образцы на заменители грудного молока, на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков.

«Ни один из образцов не нарушал показатели. Кроме того, в них не найдено плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При этом изучение состава выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов», – уточняется в материале.

Накануне группа членов Совета Федерации под руководством вице-спикера верхней палаты Галины Кареловой внесла на рассмотрение Госдумы проект, предполагающий запрет рекламы детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока.

«Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей», – отмечается в тексте законодательного проекта.

Кроме того, документ предлагает запретить рекламу детских молочных смесей, которые предназначены для вскармливания детей в возрасте до 12 месяцев, включая рекламу продукции в магазинах и супермаркетах, в том числе с использованием скидок, бонусов и распродаж.

Авторы инициативы уверены, что исследовательские материалы подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается лучшим видом питания.