РИАМО - 25 июн. Водную прогулку текущим летом можно совершить в восьми столичных парках, там можно арендовать лодки и катамараны, а места отдыха у воды оборудованы в 17 парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем москвичей на водные прогулки в наши парки. Например, в музее-заповеднике «Царицыно» можно покататься по трем живописным водоемам — Верхнему, Среднему и Нижнему Царицынским прудам. Для тех, кто увлекается историей, парк предлагает отправиться в плавание с аудиогидом — узнать об истории Царицына и взглянуть на привычные пейзажи с неожиданного ракурса», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

В музее-усадьбе «Кусково» можно арендовать лодку для романтичной прогулки по Большому Дворцовому пруду. Путешествуя на лодке, можно обогнуть искусственный островок, где располагалась крепость потешной флотилии Шереметевых, или проплыть между двух колонн, некогда служивших маяками.

В Измайловском парке лодочная станция расположена на Круглом пруду, созданном еще в XVII веке как украшение царской усадьбы. Сейчас гости парка могут покататься по старинному пруду на катамаранах и гребных лодках, а любители быстрых прогулок — взять в аренду моторную лодку.

«В парке Горького на водных велосипедах или лодках предлагают покататься на двух прудах — Пионерском и Голицынском. Пионерский пруд до революции назывался Малым. Здесь ловил рыбу Михаил Чехов, и катался на коньках Федор Шаляпин. Голицынский пруд, пожалуй, самое романтичное место в парке Горького. Рядом с ним находится летний кинотеатр «Пионер» — одна из самых больших площадок в Москве, где показывают фильмы под открытым небом», — добавляется в сообщении.

В усадьбе Воронцово лодочная станция расположена на Большом Воронцовском пруду. Гости могут арендовать лодки, катамараны, прозрачный шар для детей — зорб. Арендовать лодку или катамаран можно также в ландшафтном парке «Митино», в «Кузьминках» и Лианозовском парке.

В 17 столичных парках оборудовали места отдыха у воды. Позагорать на берегу водоемов можно в парке Горького, «Сокольниках», «Кузьминках», в музее-заповеднике «Царицыно» и других зеленых зонах.

Пункты проката лодок и катамаранов в городских парках расположены:

— музей-заповедник «Царицыно», три лодочные станции — на Верхнем, Среднем и Нижнем Царицынских прудах;

— парк Горького, две лодочные станции — на Голицынском и Пионерском прудах;

— ландшафтный парк «Митино», лодочная станция на Пенягинском пруду;

— парк «Кузьминки», две лодочные станции на Шибаевском пруду;

— Измайловский парк, лодочная станция на Круглом пруду;

— Лианозовский парк, лодочная станция на Нижнем Лианозовском пруду;

— усадьба Воронцово, лодочная станция на Большом Воронцовском пруду;

— усадьба Кусково, лодочная станция на Большом Дворцовом пруду.