РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 июн. В подмосковном Королеве неизвестный водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло днем 24 июня на улице Гагарина.

«Я проходил, когда ребенка забирали сотрудники ГИБДД, собирались везти его в больницу. Маленький совсем, ему года 3-4 на вид. Сбили его на пешеходном переходе», – сказал очевидец.

По данным Королевской городской больницы, трехлетний ребенок доставлен в медучреждение. Его состояние стабильное, он получил ушибы и ссадины.

Горпорталу «РИАМО в Королеве» не удалось получить оперативный комментарий о данном инциденте у УМВД России по городскому округу Королев.