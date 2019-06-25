РИАМО – 25 июн. Двух жителей Москвы задержали в аэропорту Ростова-на-Дону за нарушение общественного порядка на борту самолета, против них возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Платов» города Ростов-на-Дону поступила информация о том, что экипажу самолета, который готовится к вылету в Москву, необходима помощь полицейских», – отмечается в сообщении.

Прибывшим на место полицейским командир воздушного судна сообщил, что в салоне авиалайнера двое пассажиров ведут себя агрессивно, выражаются в адрес бортпроводника грубой нецензурной бранью и на его неоднократные замечания не реагируют.

«Оба гражданина были отстранены от полета и доставлены в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Платов». Ими оказались жители города Москвы в возрасте 30 и 33 лет», – добавляется в материале.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, дополнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.