РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В поселке Молодежный подмосковного Подольске 28 июня проведут дискотеку для подростков в возрасте от 13 лет, посвященную Дню молодежи, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В Сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка Подольска 28 июня состоится дискотека, посвященная Дню молодежи, для подростков в возрасте от 13 лет. На мероприятии ребятам будут предлагаться полезные коктейли из натуральных ингредиентов. Каждый может подойти и угоститься. Также в рамках программы будет разыграна лотерея», – говорится в сообщении.

Ребята смогут услышать свои любимые треки, потанцевать, поучаствовать в веселых и зажигательных конкурсах, играх и танцевальном батле. На мероприятии организуют фотозону для создания ярких фотографий.

Начнется дискотека в 18:00. Вход свободный.