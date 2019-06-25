РИАМО - 25 июн. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатически самые жаркие дни лета в средней полосе России стоит ожидать с 26 июля по 5 августа, сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что уже миновал день летнего солнцестояния и с конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине июля. Продолжительность светового дня 21 июня составила 17 часов 33 минуты, а 15 июля она будет уже 16 часов 58 минут, 15 августа - 15 часов 5 минут.

«По климату, самые жаркие дни в средней полосе - это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере», - сказал Вильфанд.

В приморских городах (например, Владивосток, Сочи, Анапа, Феодосия, Ялта) самое теплое время года - это август. А после 10 сентября наступает так называемый бархатный сезон, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая. Таким образом, это максимально комфортное время для отдыха на море.