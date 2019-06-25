РИАМО – 25 июн. В Москве задержали молодого человека, который, знакомясь с потенциальными жертвами на улице и завязывая беседу, предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки, жертвами злоумышленника стали свыше 20 человек, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, некоторые из жертв впали в кому.

«Подозреваемый действует одинаково: завязывает беседу с жертвой на улице, входит в доверие и предлагает выпить из его банки пива или газировки. Это последнее, что помнят пострадавшие, просыпаясь уже в реанимации», – говорится в сообщении.

Преступник грабит и иногда избивает людей, находящихся без сознания.

«Серийный грабитель орудует в основном в районе Чистых прудов и Китай-города. По словам пострадавших, иногда он действует с сообщницей», – подчеркивается в материале.

По подозрению в совершении преступлений задержан житель столицы Мурат С. На данный момент он проходит по одному эпизоду кражи.