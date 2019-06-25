РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали в микрорайоне Климовск женщину, подозреваемую в краже денежных средств из кошелька, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 52-летнего жителя Липецкой области о том, что на улице Ленина в микрорайоне Климовск у него похитили из кошелька денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана 40-летняя жительница Раменского района. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.