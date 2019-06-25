РИАМО – 25 июн. Неизвестный ранил ножом в живот молодого человека на Краснопрудной улице в столице, пострадавшему оказывают помощь медики, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, в полицию из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Краснопрудная, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаным ранением живота обнаружен гражданин 1993 года рождения, который нарядом скорой медпомощи госпитализирован. Установлено, что по адресу: улица Краснопрудная, дом 1, неизвестный нанес удар предметом, похожим на нож, причинив ему вышеуказанное ранение», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».