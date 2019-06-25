РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июн. Медалей за особые успехи в учебе в текущем году удостоились более 100 выпускников школ подмосковного Красногорска, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

В школе №11 Красногорска 24 июня состоялся выпускной вечер. Одиннадцатый класс окончили 26 юношей и девушек, все они успешно сдали экзамены. Поздравить выпускников пришла Хаймурзина.

«В этом году (2019 – ред.) в Красногорске выпускаются из школ 1019 человек. У нас 103 медалиста. У нас есть стобалльники, мы не все результаты ЕГЭ еще получили», – сказала Хаймурзина.

Она выразила надежду, что многие выпускники горокруга свяжут свою судьбу с профессиями, которые пригодятся в народном хозяйстве Красногорска.

«Учитесь хорошо и возвращайтесь в свой город хорошими толковыми специалистами и профессионалами», – отметила Хаймурзина.

Глава муниципалитета пригласила выпускников принять участие в окружном выпускном бале, который состоится во вторник в городском парке Красногорска.

«Среди 26 аттестатов сегодня три – только с оценками «отлично». Это результат большого труда и ребят, и их родителей. Сегодня вручена золотая медаль министерства образования и науки РФ нашему выпускнику Артему Аничкину», – сказала директор школы Анжела Грустливая.