РИАМО - 25 июн. В результате пожара в пятиэтажке на Кронштадтском бульваре в столице погиб один человек, еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 00:58 во вторник в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 19, корпус 3, где происходило возгорание в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Принятыми мерами в 01:21 возгорание ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Один человек из горящей квартиры передан наряду скорой помощи. К сожалению, есть погибший», — говорится в сообщении.

На месте возгорания работали четыре единицы техники и 16 человек личного состава.