РИАМО - 25 июн. Филиал Московского зоопарка - центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под подмосковным Волоколамском, - теперь открыт для посещения каждый день, сообщается на сайте зоосада.

В начале апреля центр воспроизводства редких видов запустил специальные экскурсионные сеансы. Благодаря этому москвичи и жители Подмосковья получили уникальный шанс познакомиться с фауной разных континентов. Специалисты разработали увлекательные экскурсии для семейного посещения, на которых можно получить бесценные знания о животном мире и узнать о природоохранной работе зоопарков.

«Побывать в центре можно в рамках групповых экскурсий, которые проводятся ежедневно в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00. Билеты на них приобретаются на месте в специальных кассах, предварительная регистрация для этого не требуется», - говорится в сообщении.

Следуя по экскурсионному маршруту, посетители увидят белых медведей и гепардов, амурских тигров и дальневосточных леопардов, японских журавлей и стерхов, голубых сорок, хищных и других птиц, сычуаньских такинов и жирафов, джейранов и киангов, лошадей Пржевальского и других удивительных животных.

В скором времени в центре также появятся дополнительные услуги: катание на лошадях, тематические экскурсии для фотографов-анималистов, работа на пленэре для художников и всевозможные тематические мастер-классы.

«Центр воспроизводства редких видов играет важнейшую роль в работе Московского зоопарка по природоохранному просвещению. Надеемся, что он продолжит динамично развиваться, а на его территории в ближайшем будущем появятся сафари-парк, контактная площадка и многое другое», - уточняется в материале.