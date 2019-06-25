РИАМО - 25 июн. В честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня, 44 культурных центра Москвы подготовили несколько десятков интересных мероприятий, которые пройдут с 26 по 30 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Программа рассчитана в основном на аудиторию от 12 до 35 лет, но на некоторые события приглашают прийти всей семьей. Горожан ждут занятия по актерскому мастерству и живописи, концерт джазовой музыки, поэтический баттл, спортивные соревнования и многое другое», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них понадобится предварительно зарегистрироваться.

В отделении «Юность» центра культуры «Гармония» (улица Дубнинская, дом 73а) 26 июня пройдет мастер-класс по актерскому и ораторскому мастерству. На нем ждут горожан старше 12 лет. Педагоги помогут всем желающим освоить навыки выступления на публике. Участники будут выполнять упражнения на развитие речи и снятие мышечных зажимов. Начало в 18:00.

«Основные мероприятия Дня молодежи пройдут 27 июня. В 19:00 на крыше культурного центра «Москворечье» (Каширское шоссе, дом 52) выступит женский музыкальный оркестр «Мисс Джаз». Его участницы играют на синтезаторе, барабанах, баритон-саксофоне и вибрафоне — ударном инструменте, состоящем из множества металлических пластинок разного размера, они расположены на раме, имеющей форму трапеции», — добавляется в сообщении.

В доме культуры «Гайдаровец» (улица Земляной Вал, дом 27, строение 3) в 19:00 состоится поэтический квартирник «Сегодня про сегодня». Это будет баттл начинающих и профессиональных рэперов и бардов.

В КЦ «Лидер» 27 июня в 11:00 пройдет пленэр «Рисуй свою мечту». Для участия необходима предварительная регистрация.

«В 18:00 28 июня во дворе клуба «Феерия» территориальной клубной системы «Оптимист» (улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 12, корпус 2) состоится спортивно-творческий праздник «Живи ярко!». Гости будут метать дротики (их предоставят на месте) по воздушным шарам с краской, прикрепленным к картонной стене. В результате получится полотно с яркими цветовыми пятнами», — отмечается на сайте.

Вечеринка в честь Дня молодежи пройдет на территории Озеропарка (микрорайон 10, корпус 1002) в Зеленограде 29 июня в 18:00. Ее организуют культурные центры «Доброволец» и «Зеленоград». Гости увидят бармен-шоу Сергея Семушина. Кроме того, горожане смогут принять участие в мастер-классах по игре на барабанах и приготовлению бургеров, сделать снимки в специальной фотозоне на фоне современных и раритетных мотоциклов.

В последний день июня День молодежи можно будет отметить на площади перед КЦ «Ватутинки» (поселение Десеновское, поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13). В 16:00 гостей ждут на командные соревнования по лазертагу. В 18:00 начнется пенная дискотека. Завершится праздник огненным шоу в 20:45.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня. В этот день по всей стране проводятся концерты, дискотеки, викторины, конкурсы и спортивные состязания.

В этом году праздничные мероприятия состоятся на 70 столичных площадках. В них примут участие свыше 100 тысяч человек. Главные события пройдут в парке Горького.