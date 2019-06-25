РИАМО - 25 июн. Сотрудниками ДПС на проспекте Андропова в столице задержан подозреваемый в угоне автомобиля Hyundai, принадлежащего каршеринговой компании, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

При патрулировании территории сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на проспекте Андропова был замечен автомобиль марки Hyundai, водитель которого привлек внимание инспекторов. Стражи порядка приняли решение остановить данный автомобиль для проверки.

«Водитель, не выполнив законные требования полицейских об остановке, стал скрываться, но, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего был задержан. Им оказался 17-летний житель столицы», - говорится в сообщении.

Позже в территориальный отдел полиции с заявлением об угоне обратился москвич. По словам заявителя, он через мобильное приложение арендовал автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых компаний, и на некоторое время оставил его без присмотра, не завершая аренду, после чего обнаружил его пропажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.