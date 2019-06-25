РИАМО - 25 июн. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что поиск работы экс-капитаном московского «Спартака» Денисом Глушаковым через соцсети позорит российские футбольные клубы.

Договор с экс-капитаном, полузащитником команды расторгли в июне. Глушаков сейчас ищет работу через Instagram. Он опубликовал пост с хэштэгами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист. Также он отметил аккаунты Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги. Правда, такой способ оценили не все.

«Не думаю, что этот метод для Глушакова подходящий. Все-таки это фигура в нашем футболе и фигура со знаком плюс. Надо было как-то по-другому это сделать. Поиск работы через соцсети похож на знак отчаяния. Негоже нашему футбольному сообществу забывать таких людей, как Глушаков. Мне кажется, должно быть стыдно владельцам футбольных клубов. Бог с ними, это его личное послание. Пусть оно таким и будет», - сказал Колосков в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом в европейские клубы Глушакова уже вряд ли примут из-за возраста, футболисту 32 года.

«В Европе по нему «отговорила роща золотая». Единственное направление, куда он может поехать, — арабские страны, Турция и Россия. Если хочет играть в деньги - это одно, если футбол — другое. То, что он выложил этот пост, — правда со слезами на глазах. А кто ему даст большие деньги? Ему надо идти в менее значительный клуб, и зарплата будет соответствующая», - уточнил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Специалист пресс-службы портала SuperJob Сергей Светоченко отметил, что Глушаков может разместить резюме на сайтах по поиску работы, но сейчас там свыше 6 тысяч резюме с подобной профессией, а на них нет запроса — ни одной вакансии по профессии футболист.