РИАМО - 25 июн. В пятиэтажном жилом доме в Хибинском проезде столицы загорелся чердак, на ликвидацию пожара ушло примерно 50 минут, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В 22:00 24 июня в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Хибинский, дом 26, где происходило возгорание на чердаке пятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили ликвидации пожара. Благодаря принятым мерам в 22:40 возгорание деревянного обрешетника кровли локализовано на площади 60 квадратных метров, а в 22:50 ликвидировано», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали десять единиц техники и 41 человек личного состава.