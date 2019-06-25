РИАМО - 25 июн. Полицейскими в ходе оперативно-профилактических мероприятий проверена деятельность торговой точки на улице Пионерской в Королеве, там найдена контрафактная одежда и обувь на сумму свыше 2,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате операции полицейскими установлена 43-летняя жительница городского округа Химки, являющаяся индивидуальным предпринимателем, которая осуществляла реализацию мужской и женской одежды, а также спортивной обуви известных производителей с признаками подделки», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что сотрудниками полиции контрафактная продукция изъята. Ущерб компаниям-правообладателям составил более 2,6 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемой Королевским городским судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.