РИАМО - 25 июн. В подмосковном Раменском из озера Солнечное очевидцы достали тело утонувшего человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«24 июня в 19:00 от ЕДДС Раменского городского округа в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о том, что очевидцами было извлечен пострадавший по адресу: Раменское, улица Сосновый Бор, озеро Солнечное», - говорится в сообщении.

Человек утонул в месте, которое не было оборудовано для купания.